Суд рассмотрит иск Банка Москвы к фирме Тельмана Исмаилова

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Москвы сегодня проведет основные слушания по иску Банка Москвы, входящего в группу ВТБ, о взыскании более 213 млн. долларов с ООО "КБФ АСТ", которое входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Банк Москвы 5 октября подал в столичный арбитраж заявление о банкротстве Исмаилова. По сообщениям СМИ, Мещанский суд Москвы 1 октября в значительной части удовлетворил иски кредитной организации к Исмаилову о взыскании около 286 млн. долларов. Иски были предъявлены к бизнесмену как поручителю по кредитам, выданным Банком Москвы компаниям "Руслайн 2000" и Tropicano Finance B.V., зарегистрированной в Нидерландах.