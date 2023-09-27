Трамп признан виновным в мошенничестве

Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о завышении размеров своего состояния бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о завышении размеров своего состояния бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Суд постановил, что экс-президент несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах.

Как утверждала Летиция Джеймс, за последние 10 лет Дональд Трамп преувеличивал состояние ежегодно на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Прокурор добивается для господина Трампа штрафа в размере $250 млн, а также запрета для него и для его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа вести семейный бизнес — Trump Organization.

Защита Дональда Трампа обвинения в мошенничестве отрицала, утверждая, что иск Летиции Джеймс политически мотивирован. Прокурор, в свою очередь, настаивала, что господин Трамп, а также его партнеры фальсифицировали финансовые отчеты, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам.