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Трамп признан виновным в мошенничестве

Трамп признан виновным в мошенничестве Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о завышении размеров своего состояния бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 00:56
Трамп признан виновным в мошенничестве

Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о завышении размеров своего состояния бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Суд постановил, что экс-президент несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах.

Как утверждала Летиция Джеймс, за последние 10 лет Дональд Трамп преувеличивал состояние ежегодно на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Прокурор добивается для господина Трампа штрафа в размере $250 млн, а также запрета для него и для его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа вести семейный бизнес — Trump Organization.

Защита Дональда Трампа обвинения в мошенничестве отрицала, утверждая, что иск Летиции Джеймс политически мотивирован. Прокурор, в свою очередь, настаивала, что господин Трамп, а также его партнеры фальсифицировали финансовые отчеты, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам.

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