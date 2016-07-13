​Суд постановил опечатать банковские сейфы дочери экс-президента Аргентины

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Аргентинский судья Хулиан Эрколини во вторник постановил опечатать два банковских сейфа, принадлежащих дочери бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер, Флоренсии Киршнер, в связи с делом об отмывании денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прибывшие в Banco Galicia сотрудники жандармерии не смогли незамедлительно привести решение суда в исполнение, так как хранилище с ячейками было закрыто. Стражи порядка пробудут в здании до утра.

Основанием для запроса послужила жалоба депутата и экс-кандидата в президенты Маргариты Столбисер, которая утверждает, что в сейфах семьи Киршнер хранится несколько миллионов песо, которые не были задекларированы. На прошлой неделе Эрколини уже направил запрос в Banco de Santa Cruz, однако банк сообщил, что не предоставляет данную услугу экс-президенту или ее родственникам. В ответ на обвинения Фернандес де Киршнер подала иск против Столбисер за клевету.

Новая жалоба депутата стала частью расследования об отмывании денег через компанию Hotesur, владельцем которой является семья Киршнер. По мнению Столбисер, предприниматели, получавшие заказы от государства в годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга экс-президента Нестора Киршнера, платили за номера в отелях, принадлежавших фирме, однако не въезжали в них.

В настоящее время экс-глава государства является фигурантом сразу нескольких дел. Она подозревается в незаконном обогащении, коррупции, причастности к отмыванию денег и махинациям в центробанке. Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.