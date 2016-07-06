​Суд по делу экс-президента Аргентины начался в Буэнос-Айресе

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Суд в отношении экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер начался в Буэнос-Айресе. Как передает Report, об этом сообщают аргентинские СМИ.

"Кристина Киршнер прибыла в зал суда, чтобы предстать перед судьей Клаудио Бонадио", — пишет издание Infobae.

В мае судья Бонадио возбудил дела в отношении Киршнер, а также бывшего министра экономики Акселя Кисильофа и экс-главы ЦБ Аргентины Алехандро Ваноли.

На имущество каждого обвиняемого наложен арест на сумму 1 миллион долларов.