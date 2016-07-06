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    ​Суд по делу экс-президента Аргентины начался в Буэнос-Айресе

    На имущество каждого обвиняемого наложен арест на сумму 1 миллион долларов

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Суд в отношении экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер начался в Буэнос-Айресе. Как передает Report, об этом сообщают аргентинские СМИ.

    "Кристина Киршнер прибыла в зал суда, чтобы предстать перед судьей Клаудио Бонадио", — пишет издание Infobae.

    В мае судья Бонадио возбудил дела в отношении Киршнер, а также бывшего министра экономики Акселя Кисильофа и экс-главы ЦБ Аргентины Алехандро Ваноли.

    На имущество каждого обвиняемого наложен арест на сумму 1 миллион долларов.

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