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    Суд Пакистана выдал ордер на арест экс-премьера Наваза Шарифа

    Наваз Шариф является обвиняемым по трем делам в рамках антикоррупционного расследования

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Суд Пакистана выдал ордер на арест бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа в связи с его неявкой на слушания по антикоррупционному делу, сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Geo TV.

    Ордер предполагает возможность освобождения при внесении залога. Шариф является обвиняемым по трем делам в рамках антикоррупционного расследования после публикации "панамских документов".

    Защита Шарифа уже добилась возможности представлять его интересы в отсутствие самого премьера на судебных заседаниях, но срок действия этого послабления истек.

    Адвокат экс-премьера Хаваджа Харрис попытался убедить судью, что подзащитный не может присутствовать на суде из-за болезни его супруги Бегум Кулсум, но суд встал на сторону обвинения.

    По данным Geo TV, в настоящее время Шариф находится в Саудовской Аравии со своей матерью. Следующее заседание по делу назначено на 3 ноября.

    В конце июля верховный суд Пакистана постановил отстранить Наваза Шарифа от поста премьера.

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