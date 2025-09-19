Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Суд отклонил иск Трампа против The New York Times на $15 млрд

    • 19 сентября, 2025
    • 21:17
    Окружной судья во Флориде отказал президенту США Дональду Трампу в иске на 15 млрд долларов к газете New York Times, сохранив возможность повторной подачи иска.

    Как передает Report, судья Стивен Мерридей указал, что в иске не была кратко изложена суть жалобы, которую он должен рассмотреть.

    В решении указывается, что жалоба "явно и непростительно противоречит требованиям Правила 8" и отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней.

    Мерридэй отметил, что судебная жалоба – это "не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для ярости против противника". Он также добавил, что это не трибуна для пламенной речи на политическом митинге и не рупор для связей с общественностью. При этом Трампу позволено подать измененную жалобу, объем которой не должен превышать сорока страниц.

