    Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 21:58
    Trampın Nyu-York Timesa qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıb

    Florida ştatının dairə hakimi ABŞ Prezidenti Donald Trampın "Nyu-York Times" qəzetinə 15 milyard dollarlıq iddianı rədd edib. Bununla belə, iddianı yenidən təqdim etmək imkanını saxlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, hakim Stiven Merridey bildirib ki, iddiada baxmalı olduğu şikayətin mahiyyəti ümumiləşdirilməyib.

    Qərarda şikayətin 8-ci Qaydanın tələblərinə açıq və üzrsüz şəkildə zidd olduğu və 28 gün ərzində dəyişiklik etmək icazəsi ilə rədd olunduğu bildirilir.

    Merridey qeyd edib ki, məhkəmə şikayəti "təhqir və söyüşlər üçün ictimai forum deyil, rəqibə qarşı qəzəb platforması deyil". O, həmçinin əlavə edib ki, bu, siyasi mitinqdə alovlu nitq üçün tribuna və ictimaiyyətlə əlaqələr üçün ağız boşluğu deyil. Eyni zamanda, Trampa həcmi qırx səhifədən çox olmayan dəyişdirilmiş şikayət verməyə icazə verilir.

    Donald Tramp Məhkəmə iddia
    Суд отклонил иск Трампа против The New York Times на $15 млрд

