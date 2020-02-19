Суд отклонил иск Huawei к США

Суд в США отклонил иск китайской компании Huawei к властям Соединенных Штатов, в котором она пыталась опротестовать законодательный запрет на работу с ней федеральных ведомств и их партнеров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду издание Politico.

Соответствующие положения содержались в законе о федеральном бюджете на 2019 финансовый год. Они касались также другого телекоммуникационного гиганта из КНР ZTE.

Представители Huawei указывали на то, что закон чрезмерно суров и избирателен, что нарушает конституционные права упомянутых в нем компаний.

Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.