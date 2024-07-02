О нас

Суд отклонил апелляцию обвиняемой в коррупции министра культуры Франции

Суд отклонил апелляцию обвиняемой в коррупции министра культуры Франции Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство министра культуры Франции Рашиды Дати о прекращении следствия в отношении нее по делу о коррупции.
Другие страны
2 июля 2024 г. 22:10
Суд отклонил апелляцию обвиняемой в коррупции министра культуры Франции

Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство министра культуры Франции Рашиды Дати о прекращении следствия в отношении нее по делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на адвокатов главы ведомства Оливье Прадо и Оливье Блюша.

"Следственная палата Апелляционного суда не удовлетворила ходатайство Рашиды Дати, - отметили защитники. - Мы советуем ей обратиться в Кассационный суд, так как считаем, что закон на нашей стороне".

Отметим, что министр просила суд признать сроки давности по этому делу истекшими.

Рашида Дати занимает должность министра культуры в кабинете Габриэля Атталя с 11 января 2024 года. В 2021 году ей были предъявлены обвинения в коррупции, пассивной торговле влиянием и сокрытии злоупотребления властью в рамках расследования консультативных услуг, которые она предоставляла экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону в 2009-2011 годах, когда являлась депутатом Европарламента (ЕП).

Сама Дати отрицает обвинения в лоббировании интересов главы автомобильного концерна в европейских структурах и утверждает, что лишь давала советы насчет развития компании на международных рынках, в частности на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Россия, Китай и Казахстан создадут единый цифровой коридор
Россия, Китай и Казахстан создадут единый цифровой коридор
2 июля 2024 г. 21:39
В Таиланде рассмотрят отмену 50-летнего запрета на продажу алкоголя днем
В Таиланде рассмотрят отмену 50-летнего запрета на продажу алкоголя днем
2 июля 2024 г. 21:03
Всемирный банк выделил Замбии более $200 млн на борьбу с засухой
Всемирный банк выделил Замбии более $200 млн на борьбу с засухой
2 июля 2024 г. 20:57
Во Франции 218 претендентов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах
Во Франции 218 претендентов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах
2 июля 2024 г. 20:46
Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса
Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса
2 июля 2024 г. 20:30
Зеленский отверг предложение премьера Венгрии о прекращении огня
Зеленский отверг предложение премьера Венгрии о прекращении огня
2 июля 2024 г. 20:27
Литва вручила РФ ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства
Литва вручила РФ ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства
2 июля 2024 г. 20:00
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать уровень госдолга США
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать уровень госдолга США
2 июля 2024 г. 19:42
США намерены объявить о выделении Киеву пакета вооружений на $2,3 млрд
США намерены объявить о выделении Киеву пакета вооружений на $2,3 млрд
2 июля 2024 г. 19:39
Нетаньяху: Израиль располагает всеми средствами для реализации целей в Газе
Нетаньяху: Израиль располагает всеми средствами для реализации целей в Газе
2 июля 2024 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi