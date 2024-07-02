Суд отклонил апелляцию обвиняемой в коррупции министра культуры Франции

Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство министра культуры Франции Рашиды Дати о прекращении следствия в отношении нее по делу о коррупции.

Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство министра культуры Франции Рашиды Дати о прекращении следствия в отношении нее по делу о коррупции.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на адвокатов главы ведомства Оливье Прадо и Оливье Блюша.

"Следственная палата Апелляционного суда не удовлетворила ходатайство Рашиды Дати, - отметили защитники. - Мы советуем ей обратиться в Кассационный суд, так как считаем, что закон на нашей стороне".

Отметим, что министр просила суд признать сроки давности по этому делу истекшими.

Рашида Дати занимает должность министра культуры в кабинете Габриэля Атталя с 11 января 2024 года. В 2021 году ей были предъявлены обвинения в коррупции, пассивной торговле влиянием и сокрытии злоупотребления властью в рамках расследования консультативных услуг, которые она предоставляла экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону в 2009-2011 годах, когда являлась депутатом Европарламента (ЕП).

Сама Дати отрицает обвинения в лоббировании интересов главы автомобильного концерна в европейских структурах и утверждает, что лишь давала советы насчет развития компании на международных рынках, в частности на Ближнем Востоке.