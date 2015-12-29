​Суд оправдал белого полицейского, застрелившего 12-летнего афроамериканца

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Большое жюри присяжных американского штата Огайо не вынесло обвинительного заключения в отношении белого полицейского, застрелившего 12-летнего темнокожего мальчика в ноябре 2014 года.

Как передает Report, об этом решении жюри, которое разбирало дело с октября, объявил в понедельник прокурор округа Кайахога Тим Макгинти.

Он подчеркнул, что трагедия стала следствием "идеального нагромождения субъективных ошибок". Так, 12-летний Тамир Райс действительно надел на пояс кобуру с пневматическим пистолетом, который было нельзя отличить от настоящего оружия. При появлении полиции для мальчика было естественным потянуться к кобуре, чтобы отдать пневматику стражам порядка или дать им убедиться в безвредности ствола. С другой стороны, блюстители порядка не могли на все сто процентов догадываться об истинных намерениях Райса. Все эти обстоятельства "сомнению не полежат", однако сотрудник полиции, застреливший мальчика, преступления не совершал, аргументировал прокурор.