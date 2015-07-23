​Суд обязал Facebook предоставить данные 400 подозреваемых в мошенничестве

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Апелляционный суд штата Нью-Йорк обязал владельцев социальной сети Facebook оказать властям США помощь при расследовании дел мошенников, получающих пособия по инвалидности, передает Report.

Как сообщила во вторник газета New York Times, речь идет о доступе к личным данным 381 пользователя соцсети.

По данным издания, в 2013 году Facebook получил соответствующий запрос от прокуратуры, сотрудники которой надеялись обнаружить в этой соцсети данные, подтверждающие незаконное получение гражданами социальных пособий. Власти заинтересовались сотрудниками правоохранительных органов и противопожарных служб, которые якобы пострадали в ходе терактов 11 сентября.

Тогда владельцы Facebook отказали в доступе к информации, и их поддержали компании Microsoft и Google. Интернет-гиганты были недовольны, в частности, широким объемом прав, которые предоставлялись властям в соответствии с ордерами.

Как отмечают журналисты, ранее правоохранительным органам уже удавалось раскрывать подобные схемы мошенничества. "Инвалиды" выдавали себя тем, что размещали в Facebook фотографии, на которых они занимались активными видами спорта: катались на водных лыжах, играли в гольф и демонстрировали владение боевыми искусствами.

Согласно подсчетам, за все время расследования мошенники вынуждены были вернуть около 25 млн. долларов США.