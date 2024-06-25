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Суд Лондона освободил Ассанжа под залог

Суд Лондона освободил Ассанжа под залог WikiLeaks сообщила, что ее основатель Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, и покинул Великобританию на самолете.
Другие страны
25 июня 2024 г. 05:11
Суд Лондона освободил Ассанжа под залог
Джулиан Ассанж

WikiLeaks сообщила, что ее основатель Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, и покинул Великобританию на самолете.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации в соцсети Х.

"Джулиан Ассанж свободен. Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя в ее стенах 1 901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог во второй половине дня в аэропорту Станстед, где он сел на самолет и улетел из Великобритании", - отмечается в сообщении.

Указывается, что Ассанж возвращается домой в Австралию.

WikiLeaks также подтвердила информацию американского суда о заключении сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США. При этом, по данным организации, она еще не была "официально финализирована".

Ранее Федеральный окружной суд США на Северных Марианских островах, имеющих статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов, опубликовал документ, в котором говорилось, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки. Телекомпания NBC сообщила, что это может позволить Ассанжу выйти на свободу после пяти лет заключения, но при этом будет засчитан срок, отбытый им в Великобритании.

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