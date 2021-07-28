Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор.

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля. "[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", - цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции. "Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства", - сообщил он.