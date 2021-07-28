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Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор.
Другие страны
28 июля 2021 г. 10:05
Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля. "[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", - цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции. "Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства", - сообщил он.

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Версия на азербайджанском языке Culian Assanj Ekvador vətəndaşlığından məhrum edilib

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