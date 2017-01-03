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    Суд Индии запретил использовать на выборах религиозные лозунги

    Решение принято в преддверии выборов в законодательные собрания ряда штатов страны, где местные кандидаты активно используют религиозные лозунги

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Индии в понедельник постановил, что политики не должны использовать вопросы религии или кастовой принадлежности в ходе предвыборной кампании для получения голосов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает местный телеканал NDTV, это решение принято в преддверии выборов в законодательные собрания ряда штатов страны, где местные кандидаты активно используют религиозные лозунги.

    "Никто из политиков не может добиваться голосов, используя касту, веру или религию. Избирательный процесс - это секулярный процесс. Смешивание государства и религии противоречит конституции", - цитирует телеканал слова главы Верховного суда Тиратха Сингха Тхакура.

    По мнению Верховного суда, использование предвыборных кампаниях лозунгов, связанных с религией, кастой, расой, общиной или языковой принадлежностью противозаконно. А любая избирательная кампания должна соответствовать светскому характеру конституции страны.

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