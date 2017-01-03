Суд Индии запретил использовать на выборах религиозные лозунги

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Индии в понедельник постановил, что политики не должны использовать вопросы религии или кастовой принадлежности в ходе предвыборной кампании для получения голосов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает местный телеканал NDTV, это решение принято в преддверии выборов в законодательные собрания ряда штатов страны, где местные кандидаты активно используют религиозные лозунги.

"Никто из политиков не может добиваться голосов, используя касту, веру или религию. Избирательный процесс - это секулярный процесс. Смешивание государства и религии противоречит конституции", - цитирует телеканал слова главы Верховного суда Тиратха Сингха Тхакура.

По мнению Верховного суда, использование предвыборных кампаниях лозунгов, связанных с религией, кастой, расой, общиной или языковой принадлежностью противозаконно. А любая избирательная кампания должна соответствовать светскому характеру конституции страны.