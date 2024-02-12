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Суд Гааги обязал Нидерланды приостановить поставку Израилю запчастей для F-35

Суд Гааги обязал Нидерланды приостановить поставку Израилю запчастей для F-35 Правительство Нидерландов должно приостановить поставку Израилю запчастей для истребителей F-35 в течение семи дней.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 14:42
Суд Гааги обязал Нидерланды приостановить поставку Израилю запчастей для F-35

Правительство Нидерландов должно приостановить поставку Израилю запчастей для истребителей F-35 в течение недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение опубликовал апелляционный суд Гааги.

Как отмечается в документе, "существует явный риск того, что в секторе Газа израильские истребители F-35 совершат серьезные нарушения гуманитарного права".

"Это означает, что экспорт запчастей для F-35 в Израиль из Нидерландов невозможен, - констатировали они. В своем решении не применять это правило к экспортной лицензии министр ошибочно не выполнил эти международные обязательства. Поэтому суд предписывает государству прекратить дальнейший экспорт запчастей F-35 в Израиль в течение семи дней", - говорится в документе.

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