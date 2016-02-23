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    Суд Египта освободил брата главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири

    Мухаммед аз-Завахири выйдет на свободу в ближайшее время, поскольку больше не проходит фигурантом ни по одному делу

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Уголовный суд египетской столицы освободил из-под стражи брата главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири - Мухаммеда. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал газеты "Аль-Ахрам".

    Мухаммед аз-Завахири, в частности, обвинялся в том, что вступил в ряды "Аль-Каиды". Ранее он проходил фигурантом по делу о создании подпольной экстремистской сети, получившей в СМИ название "ячейки аз-Завахири". Как утверждала прокуратура, созданная летом 2013 года, вслед за свержением президента-исламиста Мухаммеда Мурси, террористическая группа, в которую входили около 70 человек, ставила своей целью нападения на сотрудников правоохранительных органов и коптов (египетских христиан).

    Как сообщил его адвокат Адель Муаввад, брат главаря "Аль-Каиды" выйдет на свободу в ближайшее время, поскольку больше не проходит фигурантом ни по одному делу.

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