​Суд Египта оставил в силе приговор Мубараку по делу о коррупции

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Египта отклонил апелляцию экс-президента страны Хосни Мубарака и его сыновей по делу о коррупции и подтвердил вынесенный им ранее приговор о тюремном заключении сроком на три года и крупном штрафе в размере более 125 млн. египетских фунтов (свыше 15,5 млн. долларов), сообщает Report со ссылкой на новостной портал "Аль-Ахрам".

Решение суда является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит. Уголовный суд Египта в мае прошлого года приговорил экс-президента и его сыновей к трем годам лишения свободы за махинацию с денежными средствами, выделявшимися на ремонт президентских дворцов и резиденций. Адвокаты семьи Мубарака подали жалобу.

Этот приговор стал единственным, по которому было подтверждено наказание в отношении бывшего египетского лидера. Все другие дела, фигурантом в которых выступал Хосни Мубарак и члены его семьи, были успешно опротестованы адвокатами.