 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд Австрии обязал Facebook удалять оскорбительные публикации

    Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети© Getty

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Суд в Австрии обязал социальную сеть Facebook удалить оскорбительные публикации, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Решение можно рассматривать как победу активистов, требовавших, чтобы социальные медиа боролись с "троллями" в интернете.

    Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети.

    Апелляционный суд в Вене постановил, что Facebook должен удалить оскорбительные посты в адрес Эвы Главишниг, указав, что блокировки подобного контента лишь на территории Австрии недостаточно.

    По мнению судьи, соцсети будет несложно автоматизировать этот процесс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi