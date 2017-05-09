Суд Австрии обязал Facebook удалять оскорбительные публикации

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Суд в Австрии обязал социальную сеть Facebook удалить оскорбительные публикации, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Решение можно рассматривать как победу активистов, требовавших, чтобы социальные медиа боролись с "троллями" в интернете.

Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети.

Апелляционный суд в Вене постановил, что Facebook должен удалить оскорбительные посты в адрес Эвы Главишниг, указав, что блокировки подобного контента лишь на территории Австрии недостаточно.

По мнению судьи, соцсети будет несложно автоматизировать этот процесс.