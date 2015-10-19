​Суд арестовал бывшего премьера Молдовы

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Кишиневский суд арестовал на месяц бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата, который подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

Как передает Report, по данным издания Point.md, решение об аресте Филата суд принял незадолго до истечения срока предварительного задержания экс-премьера.

В воскресенье вечером подходили к концу положенные по закону 72 часа, и Филат должен был выйти на свободу. В результате было принято решение о предварительном аресте политика на 30 дней.