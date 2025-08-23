Стубб: Трамп вскоре снова потеряет терпение и пригрозит Путину

Президент США Дональд Трамп вскоре снова потеряет терпение, пригрозит российскому лидеру Владимиру Путину либо введет санкции против РФ.

Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью местному агентству Ykkösaamu.

"Путин пришел на переговоры на Аляске по собственной воле только и исключительно сразу после того, как Трамп объявил о введении 50-процентного тарифа для Индии, которая покупает оружие, газ и нефть у России", - заявил политик.

По словам Стубба, терпение Трампа могут исчерпать две вещи – время и продолжающиеся атаки России на гражданские объекты Украины.

"Россия использует типичную тактику затягивания, когда сначала на высоком уровне обещают организовать новую встречу, но затем на более низком уровне, например, устами министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщают, что такой встречи не предвидится. А продолжающиеся атаки России на гражданские объекты явно оказывают большое влияние на решения Трампа", - сказал он.

Стубб считает крайне маловероятным, что Путин и Зеленский встретятся через полторы недели в понедельник.

"И тогда терпение, вероятно, закончится", - подчеркнул он.

Президент Финляндии добавил, что линия Европы заключалась в изоляции Путина и России и постоянном ужесточении санкций. Однако изоляция России закончилась на Аляске, когда Трамп начал переговоры с Путиным.

В то же время Стубб не считает переговоры Трампа с Путиным обязательно плохой вещью.

"Есть только один человек, который может заставить Путина пойти на мир, и это президент Трамп. Он единственный человек, которого Путин слушает, и, откровенно говоря, единственный человек, которого Путин боится", - сказал политик.

По словам Стубба, Финляндия и Россия могут восстановить отношения только после окончания войны в Украине.