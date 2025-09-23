Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФ

Вопрос отказа от российских энергоресурсов остается предметом спора в Европейском союзе и влияет на скорость принятия решений по новым санкциям в отношении России.

Как сообщает европейское бюро Report, на минувших выходных министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко высказался по позиции Брюсселя, назвав "фанатиками" тех, кто стремится отрезать Венгрию и Словакию от импорта российских нефти и газа.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб, один из самых активных глав стран ЕС в вопросе антироссийских санкций и поддержке Украины, заявил, что Европейской комиссии пора представить инструменты для решения проблемы импорта российских углеводородов Венгрией и Словакией.

"Президент Стубб абсолютно прав в том, что в компетенцию Европейской комиссии входит прежде всего предложение законодательства по поэтапному отказу от российских ископаемых видов топлива или, скорее, российской энергии в целом, - отметила официальный представитель ЕК Анна-Кайсе Итконен. - Также в нашей компетенции и в наших политических интересах обеспечение стран-членов, продолжающих импорт российского ископаемого топлива, особенно Венгрии, альтернативными источниками".

Еврокомиссия может помочь найти альтернативы и обеспечить поддержку в определении инфраструктуры для его доставки. "Мы всегда можем финансово поддержать определенную энергетическую инфраструктуру в регионе. Это то, к чему мы готовы и то, что мы в любом случае уже делаем", - заявила она.

По ее словам, поддержка была оказана Словакии и Венгрии после прекращения транзита газа РФ через Украину. Существует план поэтапного отказа, чтобы дать достаточно времени государствам-членам, компаниям и участникам рынка для поиска альтернативных поставок.

С начала войны в Украине Еврокомиссия реализует политику по диверсификации и снижению зависимости от России, в том числе и поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Сейчас государствам ЕС представлен 19-ый пакет санкций. Для его принятия требуется единогласное решение всех стран-членов, что часто затрудняет процесс из-за различных национальных интересов и уровней энергетической зависимости от России.