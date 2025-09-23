İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 19:09
    Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıb

    Rusiyanın enerji resurslarından imtina məsələsi Avropa İttifaqında mübahisəli mövzu olaraq qalır və bu ölkəyə qarşı yeni sanksiyalarla bağlı qərarların qəbul edilməsinə təsir edir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, ötən həftə sonu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto Brüsselin mövqeyinə sərt şəkildə münasibət bildirib.

    P.Siyarto Macarıstan və Slovakiyanı Rusiya nefti və qazının idxalından məhrum etməyə çalışanları "fanatik" adlandırıb.

    Eyni zamanda, Avropa İttifaqında Rusiyaya qarşı sanksiyalar və Ukraynanın dəstəklənməsi məsələsində ən fəal dövlət başçılarından biri olan Finlandiya Prezidenti Aleksander Stubb bildirib ki, Avropa Komissiyası Macarıstan və Slovakiyanın Rusiyadan karbohidrogen idxalı ilə bağlı probleminin həlli üçün alətlər təqdim etməlidir.

    "Prezident Aleksandr Stubb Avropa Komissiyasının səlahiyyətlərinə ilk növbədə Rusiyanın qalıq yanacaqlarından, ümumiyyətlə Rusiya enerjisindən mərhələli imtina haqqında qanunvericilik təklifinin daxil olması fikrində tamamilə haqlıdır", - Avropa Komissiyasının rəsmi nümayəndəsi Anna-Kaise Itkonen qeyd edib.

