Стубб: Перемирие между РФ и Украиной вряд ли наступит до весны

Президент Финляндии Александр Стубб призывает Европу сохранять стойкость, предупреждая, что российско-украинская война вряд ли завершится миром в ближайшее время.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Associated Press.

"Перемирие в Украине вряд ли наступит до весны, и европейским союзникам необходимо продолжать (оказывать - ред.) поддержку, несмотря на коррупционный скандал, охвативший Киев", - сказал Стубб.

По его словам, Европе, тем временем, потребуется выносливость, стойкость и решимость, чтобы пережить зимние месяцы, поскольку "Россия продолжает свои гибридные атаки и информационную войну по всему континенту".

По утверждению AP, Стуббу также необходима стойкость, поскольку он является одним из ключевых европейских посредников между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Как лидер страны, имеющей 1340-километровую границу с Россией, он хорошо осознает, что поставлено на карту.

В 1940-х годах по итогам двух войн с Россией Финляндия потеряла около 10% своей территории и сохраняла военный нейтралитет вплоть до полномасштабного вторжения России в Украину, когда страна присоединились к НАТО. Издание отмечает, что Стубб благодаря хорошим отношениям с президентом США Дональдом Трампом отстаивает интересы Украины.

"Я могу объяснить Трампу, через что прошла Финляндия, или как я вижу ситуацию на поле боя, или как иметь дело с (президентом РФ Владимиром) Путиным. И если он примет одну из 10 идей, это уже хорошо", - сказал он.