Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Стубб назвал безответственным поступком вторжение России в небо Эстонии

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 12:38
    Стубб назвал безответственным поступком вторжение России в небо Эстонии

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал безответственным поступком нарушение воздушного пространства Эстонии российскими ВВС.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Х.

    "Наглое нарушение воздушного пространства Эстонии - это безответственный поступок со стороны России. Мы солидарны с нашим соседом и союзником Эстонией. НАТО и союзники быстро и решительно отреагировали", - написал политик.

    По его словам, произошедшее следует рассматривать в контексте недавнего аналогичного нарушения Россией воздушного пространства Польши, а не как отдельный инцидент.

    "В ходе консультаций по статье 4, запрошенных Эстонией, мы установим совместное понимание ситуации и обсудим дальнейшие шаги. Уже запущенный "Восточный часовой" является частью нашего ответа. Давление на военные возможности России также усиливается благодаря мощному 19-му пакету санкций ЕС", - добавил Стубб.

    Финляндия Эстония НАТО Россия Александр Стубб

    Последние новости

    13:29
    Фото

    Global Media Group присоединилась к экологической акции "Защитим Каспий"

    Экология
    13:22

    Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

    Внешняя политика
    13:14

    Пашинян назвал открытым и честным диалог с Путиным

    В регионе
    13:01

    С момента полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана минуло 2 года

    Внутренняя политика
    13:00

    Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один

    Внешняя политика
    12:59
    Фото

    В Ханкенди проходит празднование Дня города

    Карабах
    12:57

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ в I полугодии сократились почти в 3 раза

    Финансы
    12:57
    Фото

    В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды

    Внешняя политика
    Лента новостей