Стубб назвал безответственным поступком вторжение России в небо Эстонии

Президент Финляндии Александр Стубб назвал безответственным поступком нарушение воздушного пространства Эстонии российскими ВВС.

"Наглое нарушение воздушного пространства Эстонии - это безответственный поступок со стороны России. Мы солидарны с нашим соседом и союзником Эстонией. НАТО и союзники быстро и решительно отреагировали", - написал политик.

По его словам, произошедшее следует рассматривать в контексте недавнего аналогичного нарушения Россией воздушного пространства Польши, а не как отдельный инцидент.

"В ходе консультаций по статье 4, запрошенных Эстонией, мы установим совместное понимание ситуации и обсудим дальнейшие шаги. Уже запущенный "Восточный часовой" является частью нашего ответа. Давление на военные возможности России также усиливается благодаря мощному 19-му пакету санкций ЕС", - добавил Стубб.