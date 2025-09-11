Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 16:24
    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в Европейском союзе является ключевой гарантией безопасности страны.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    "Самая сильная гарантия безопасности и самый сильный пример стратегического поражения России это членство Украины в ЕС. По моему мнению, это произойдет быстрее, чем кажется. Если мы хотим поражения Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.), то нужно, чтобы Украина окончательно стала европейской", - подчеркнул Стубб.

    Он также отметил важность дальнейшего европейского интеграционного пути Украины для укрепления стабильности и безопасности в регионе.

    Украина Евросоюз Александр Стубб гарантии безопасности российско-украинская война
    Stubb: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü Kiyev üçün ən güclü təhlükəsizlik zəmanətidir

    Последние новости

    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    16:19

    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В регионе
    Лента новостей