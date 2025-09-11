Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в Европейском союзе является ключевой гарантией безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Самая сильная гарантия безопасности и самый сильный пример стратегического поражения России это членство Украины в ЕС. По моему мнению, это произойдет быстрее, чем кажется. Если мы хотим поражения Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.), то нужно, чтобы Украина окончательно стала европейской", - подчеркнул Стубб.

Он также отметил важность дальнейшего европейского интеграционного пути Украины для укрепления стабильности и безопасности в регионе.