Строительство новой столицы Индонезии завершат через 10-15 лет

Строительство новой столицы Индонезии Нусантары будет завершено через 10-15 лет.

Строительство новой столицы Индонезии Нусантары будет завершено через 10-15 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

"На строительство новой столицы требуется еще много времени. Проект был запущен в 2021-2022 годах и будет завершен примерно через 10-15 лет", - приводит его слова агентство Antara.

Президент отметил, что в настоящее время объем строительства Нусантары выполнен лишь на 20%.

Видодо высказал идею переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено почти 32 млрд долларов, однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена.