Строительство южнокорейской АЭС приостановлено из-за смерти рабочих

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Южной Корее приостановлены строительные работы на двух реакторах АЭС "Нью Кори" (New Gori) возле города Ульсан, где 26 декабря из-за утечки ядовитого газа погибли трое рабочих. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства труда и занятости страны.

"Мы проведем расследование и выявим виновных в ЧП", - подчеркнул представитель министерства.

По версии государственной компании-оператора - Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики (Кorea Hydro & Nuclear Power), смерть рабочих могла наступить в результате утечки газообразного азота из подземного трубопровода.

Готовый на 99% реактор "Нью Кори 3" мощностью 1,4 тыс. мегаватт планировалось сдать в эксплуатацию в июне следующего года. Реактор "Нью Кори 4", где объем выполненных работ составляет 98%, предполагалось запустить в 2016 году.