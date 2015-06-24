Строительство главного стадиона Игр-2020 обойдется Японии в 2,03 млрд. долларов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Строительство главного Олимпийского стадиона в Токио, который в 2020 году должен принять церемонии открытия и закрытия Летних игр, обойдется в 2,03 млрд. долларов США, что почти вдвое дороже, чем ранее планировалось.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, застройщик объясняет это ростом зарплат работников и цен на стройматериалы.

Возведение стадиона, как ожидается, начнется в октябре этого года и должно быть завершено к 2019 году, когда Япония примет Кубок мира по регби.

Стадион спроектировала всемирно известный британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид. Несмотря на то, что ее проект подвергся критике из-за высокой стоимости работ и неоднократно претерпевал существенные изменения, было решено частично вернуться именно к нему. Вместе с тем количество зрительских мест все-таки будет уменьшено с 80 тысяч до 65 тысяч.