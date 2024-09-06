Стрелявший в премьера Словакии добивается освобождения

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула добивается освобождения из предварительного заключения, в котором находится с 15 мая.

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула добивается освобождения из предварительного заключения, в котором находится с 15 мая.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Noviny.

Цинтула, согласно порталу, оспаривает в Верховном суде Словакии решение нижестоящего суда, постановившего оставить его в предварительном заключении до судебного заседания. Прошение он аргументирует тем, что его дома ждет жена, которая лежит в постели и плачет.

Эксперты прогнозируют, что прошение будет отвергнуто, так как совершенное им преступление квалифицируется как теракт.

Фицо во время покушения, которое произошло в городе Гандлова на западе Словакии, получил несколько ранений, перенес серию операций и только в июле смог вернуться к исполнению служебных обязанностей.

После нападения на главу правительства в Словакии была усилена охрана государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.