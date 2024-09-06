О нас

Стрелявший в премьера Словакии добивается освобождения

Стрелявший в премьера Словакии добивается освобождения Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула добивается освобождения из предварительного заключения, в котором находится с 15 мая.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 19:44

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула добивается освобождения из предварительного заключения, в котором находится с 15 мая.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Noviny.

Цинтула, согласно порталу, оспаривает в Верховном суде Словакии решение нижестоящего суда, постановившего оставить его в предварительном заключении до судебного заседания. Прошение он аргументирует тем, что его дома ждет жена, которая лежит в постели и плачет.

Эксперты прогнозируют, что прошение будет отвергнуто, так как совершенное им преступление квалифицируется как теракт.

Фицо во время покушения, которое произошло в городе Гандлова на западе Словакии, получил несколько ранений, перенес серию операций и только в июле смог вернуться к исполнению служебных обязанностей.

После нападения на главу правительства в Словакии была усилена охрана государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
4 сентября 2024 г. 20:37
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
5 сентября 2024 г. 12:47
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
ФотоПрезидент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
31 августа 2024 г. 11:14
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi