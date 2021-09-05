Стрельба в Вашингтоне: 3 погибших и 3 раненых

Жертвами стрельбы на северо-западе американской столицы Вашингтоне стали три человека, еще трое получили ранения.

Жертвами стрельбы на северо-западе американской столицы Вашингтоне стали три человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

"В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями", - отметил он.

Инцидент произошел вечером, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись. "Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия, - заявил Конти. - Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе. Эта болезнь - насилие с применением оружия, у нас есть люди, которые совершают эти преступления".

Он объявил о награде в размере 75 тыс. долларов США за информацию о преступниках.