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Стрельба в Канаде, есть погибшие и раненые

Стрельба в Канаде, есть погибшие и раненые По меньшей мере два человека погибли, два ранены при стрельбе в городе Торонто в Канаде.
Другие страны
9 августа 2021 г. 00:54
Стрельба в Канаде, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, два ранены при стрельбе в канадском городе Торонто.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Согласно его сведениям, полицейские получили сообщения о стрельбе около 06:00 по местному времени. Жертвами инцидента стали мужчины в возрасте от 28 до 43 лет.

По мнению полиции, между ними завязалась ссора, что привело к перестрелке. В результате два человека погибли на месте, двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada atışma olub, ölənlər və yaralananlar var

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