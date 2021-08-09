Стрельба в Канаде, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, два ранены при стрельбе в канадском городе Торонто.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
Согласно его сведениям, полицейские получили сообщения о стрельбе около 06:00 по местному времени. Жертвами инцидента стали мужчины в возрасте от 28 до 43 лет.
По мнению полиции, между ними завязалась ссора, что привело к перестрелке. В результате два человека погибли на месте, двое получили ранения и были доставлены в больницу.
Правоохранительные органы продолжают расследование.