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Стрельба в американской школе, есть погибший и раненые

Стрельба в американской школе, есть погибший и раненые По меньшей мере один ученик средней школы погиб, еще двое ранены из-за стрельбы в городе Чикаго (штат Иллинойс).
Другие страны
2 февраля 2024 г. 01:29
Стрельба в американской школе, есть погибший и раненые

По меньшей мере один ученик средней школы погиб, еще двое ранены из-за стрельбы в американском городе Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию города.

По ее данным, инцидент произошел, когда подростки прогуливались в нескольких кварталах от учебного заведения, которое они посещали. К ним подъехала машина, из которой вышли несколько злоумышленников и открыли огонь.

Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии, другой получил не опасное для жизни огнестрельное ранение ноги.

По факту произошедшего начато расследование. Проводится розыск подозреваемых.

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