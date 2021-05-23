Стрельба на домашней вечеринке в США, погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском штате Нью-Джерси.

По меньшей мере два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском штате Нью-Джерси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в заявлении полиции штата в Facebook.

"Полиция штата Нью-Джерси ведет расследование в связи со стрельбой, произошедшей на домашней вечеринке в округе Камберленд прошлой ночью. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, еще 12 человек получили ранения", - сообщила полиция штата.

Согласно данным правоохранителей, они получили сообщения о стрельбе в жилом доме в 23:50 по местному времени (07:50 воскресенья бакинское время). Отмечается, что, когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тела 30-летнего мужчины и 25-летней женщины, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент все пострадавшие госпитализированы, один из пациентов находится в критическом состоянии.

Полиция расследует мотивы и причину произошедшего. Не было произведено ни одного ареста.