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    Стрельба в ночном клубе в Бодруме унесла жизнь певицы

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Два человека стали жертвами нападения на ночной клуб Medusa в турецком городе Бодрум, еще четверо получили ранения, сообщает в четверг газета Hurriyet, передает Report. 

    Отмечается, что стрельбу в клубе открыли четверо мужчин. В результате погиб владелец заведения Мехмет Сюренсёй и певица Хаджер Тюлю. Среди пострадавших — только граждане Турции. Нападавшие с места происшествия скрылись, но позднее были задержаны на посту дорожной полиции в районе города Маниса на западе Турции. Причины нападения устанавливаются.

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