 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция расследует стрельбу в центре Копенгагена

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/  Стрельба произошла в четверг в копенгагенском районе Тингбьерг. По данным полиции города, которые она сообщила в Twitter, на месте присутствует множество сотрудников правоохранительных органов. 

    "Полиция Копенгагена получила информацию о стрельбе в Тингбьерге, и в связи с этим в районе наблюдается массовое присутствие полиции", - указано в сообщении. Отмечается, что полицейские ведут расследование. На данный момент другие подробности не приводятся.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi