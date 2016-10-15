Стрельба на вечеринке в Лос-Анджелесе: есть погибшие и раненые

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Три человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы на вечеринке, произошедшей утром 15 октября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщает электронная версия газеты Los Angeles Times.

«Некоторым раненым удалось самостоятельно добраться до больницы», - сообщил изданию представитель полиции. Он добавил, что среди пострадавших не было сотрудников правоохранительных органов.

По информации издания, стрелок открыл огонь по гостям вечеринки, ранив около 10 человек, трое из которых скончались. Точное число пострадавших, а также детали инцидента пока неизвестны.