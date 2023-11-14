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Стратегические бомбардировщики США совершили полет в район Ближнего Востока

Стратегические бомбардировщики США совершили полет в район Ближнего Востока Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer выполнила полет в регион Ближнего Востока.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 18:45
Стратегические бомбардировщики США совершили полет в район Ближнего Востока

Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer выполнила полет в регион Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"В третий раз за последние восемь дней (бомбардировщики) B-1В Lancer выполнили миссию в зоне ответственности Центрального командования, продемонстрировав способность быстро проецировать боевую мощь", - говорится в сообщении.

В середине октября США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

С тех пор они совершили уже серию полетов над Европой, Африкой и Ближним Востоком.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın strateji bombardmançı təyyarəsi Yaxın Şərqə uçuş həyata keçirib

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