Страны Западной Африки просят еще $3 млрд на борьбу с Эболой

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Главы трех западноафриканских стран, наиболее пострадавших от лихорадки Эбола, обратились к странам-донорам за дополнительными средствами для борьбы с болезнью, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Президенты Гвинеи, Либерии и Сьера-Леоне на конференции, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявили, что их странам для развития системы здравоохранения необходимы еще более 3 млрд долларов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами крупнейшей в истории вспышки геморрагической лихорадки стали более 11 тысяч человек.

В докладе независимой медицинской комиссии во главе с Барбарой Стокинг, в прошлом возглавлявшей известную британскую благотворительную организацию Oxfam, говорится, что принимавшиеся ВОЗ меры запаздывали из-за недостаточного финансирования и плохой координации с другими агентствами ООН.