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    Страны залива создают военное объединение

    Они также учредили структуру, схожую с Интерполом

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На прошедшем в Дохе саммите 6 стран залива выразили обеспокоенность распространением в регионе деятельности экстремистских группировок. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, стороны приняли решение о создании единых военно-морских сил и полицейской службы. В коалицию вошли Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Штаб-квартира военно-морских сил будет находиться в Бахрейне.

    Как отметил министр иностранных дел Катара Халид бин Мухаммед аль-Аттия, полицейская служба может оказать помощь в борьбе с терроризмом: "Эта коалиция будет похожа на Интерпол. Однако ее деятельность будет внутри залива".

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