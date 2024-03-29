Страны ШОС утвердят энергетическую стратегию сотрудничества на саммите в Астане

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрят энергетическую стратегию сотрудничества на саммите организации в июле в Астане.

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрят энергетическую стратегию сотрудничества на саммите организации в июле в Астане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан на Международном экономическом форуме стран СНГ.

"У нас есть стратегия экономического сотрудничества до 2030 года, которую мы приняли в прошлом году в Нью-Дели. Также мы обсуждаем энергетическую стратегию, которую одобрим скоро в Астане в этом году", - сказал он.

Замгенсека также отметил большие перспективы сотрудничества стран ШОС и СНГ, особенно в области транспорта. "Китай, Россия, а также Казахстан имеют уже достаточно развитую инфраструктуру в области всех видов транспорта со времен Советского Союза и после советского периода, но ее еще можно совершенствовать, соединить друг с другом, а также другими членами ШОС, такими как Иран, Индия и Пакистан", - добавил Хан.

Следующий саммит организации пройдет 3-4 июля в Астане.