    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    01 сентября, 2025
    10:46
    Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества выразили намерение создать Банк развития ШОС.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине.

    "Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в документе.

    В итоговой декларации также указывается, что стороны будут совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ, назвали необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям, выразили готовность продолжить диалог с организацией на высоком уровне, отметили готовность сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и договорились о научно-техническом сотрудничестве.

