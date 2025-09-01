Страны ШОС приняли решение создать единый статус "Партнер ШОС"

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС".

Как сообщает Report об этом говорится в Тяньдзинской декларации, подписанной 1 сентября по итогам саммита в Китае.

Ранее на саммите председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членов.

Отметим, что Азербайджан до сих пор имел статус "партнера по диалогу" в организации. При этом Азербайджан подал заявку на повышение статуса до "наблюдатель".