    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Страны ШОС приняли решение создать единый статус "Партнер ШОС"

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 12:36
    Страны ШОС приняли решение создать единый статус Партнер ШОС

    Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС".

    Как сообщает Report об этом говорится в Тяньдзинской декларации, подписанной 1 сентября по итогам саммита в Китае.

    Ранее на саммите председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членов. 

    Отметим, что Азербайджан до сих пор имел статус "партнера по диалогу" в организации. При этом Азербайджан подал заявку на повышение статуса до "наблюдатель".

    ШОС   Китай   статус   "партнер ШОС"  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ŞƏT ölkələri "vahid tərəfdaş" statusu yaradacaq
    Английская версия Английская версия
    SCO countries decide to create single status of 'SCO Partner'

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало "необоснованной" критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей