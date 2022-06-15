Страны Северной Европы заявили о поддержке Финляндии и Швеции в период их вхождения в НАТО

Страны Северной Европы объявили о намерении поддерживать Финляндию и Швецию в период их вступления в состав НАТО.

Страны Северной Европы объявили о намерении поддерживать Финляндию и Швецию в период их вступления в состав НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении государств, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), распространенном в среду по итогам встречи министров обороны 10 стран в норвежском Осло.

"Поддерживая дух солидарности, союзники по JEF будут стоять плечом к плечу с Финляндией и Швецией в ходе процесса получения этими странами членства в НАТО. Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами по НАТО, чтобы как можно быстрее интегрировать в альянс как Финляндию, так и Швецию, - сказано в документе. - JEF будут осуществлять многодоменную деятельность в ключевых для нас регионах, чтобы вселить дополнительную уверенность в наших финских и шведских друзей в то время, как они завершают процесс присоединения к НАТО. Это будет осуществляться в дополнение к совместным операциям и учениям в Северной Европе, проведение которых министры обороны JEF согласовали в ходе встречи в (английском) замке Бельвуар 21-22 февраля 2022 года".

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Соединенного Королевства, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения. Все страны JEF, кроме Финляндии и Швеции, являются членами НАТО.

Помимо планов расширения состава Североатлантического альянса, участники очередной встречи министров обороны стран JEF в Осло обсуждали ситуацию в Украине. Был также поднят вопрос о развитии концепции JEF с тем, чтобы силы "продолжали вносить реальный вклад в обеспечение безопасности и стабильности ключевых для себя регионов Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря".

Представители Объединенных экспедиционных сил также приняли участие в штабных учениях, "чтобы отработать роль JEF в реагировании на обостряющийся кризис, включая взаимодействие между JEF и НАТО в случае подобного развития событий".