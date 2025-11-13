Страны Северной Европы и Балтии выделят $500 млн на закупку американского оружия для Украины
- 13 ноября, 2025
- 15:01
Страны Северной Европы и Балтии объявили о намерении внести $500 млн в механизм закупки американского оружия для Украины.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
Согласно информации, средства будут направлены на приобретение военной техники и боеприпасов в соответствии со списком приоритетных потребностей НАТО для Украины (PURL), говорится в совместном заявлении Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции
Также отмечается, что этот механизм закупок американского вооружения был запущен в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Это совместное обязательство внести вклад в инициативу PURL еще больше укрепит приверженность стран Северной Европы и Балтии поддержке Украины", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Он также отметил, что "крайне важно, чтобы Украина как можно быстрее получила критически важную военную технику".