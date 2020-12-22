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Страны, приостановившие авиасообщение с Великобританией

Страны, приостановившие авиасообщение с Великобританией После выявления в Великобритании нового варианта коронавируса более 30 государств и Гонконг (специальный административный район Китая) приостановили транспортное сообщение с этой страной.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 08:41
Страны, приостановившие авиасообщение с Великобританией

После выявления в Великобритании нового варианта коронавируса более 30 государств и Гонконг (специальный административный район Китая) приостановили транспортное сообщение с этой страной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, запрет на пассажирские перевозки где-то действует до конца года, где-то до начала января, где-то до конца января.

Некоторые страны прекратили транспортное сообщение с Британией на неопределенный срок. В самом Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных.

Где ввели ограничения

1. Италия

2. Россия

3. Нидерланды

4. Франция

5. Германия

6. Литва

7. Австрия

8. Болгария

9. Чехия

10. Эстония

11. Латвия

12. Польша

13. Норвегия

14. Швейцария

15. Хорватия

16. Финляндия

17. Швеция

18. Словакия

19. Марокко

20. Канада

21. Аргентина

22. Колумбия

23. Ирландия

24. Индия

25. Молдова

26. Гонконг

27. Кувейт

28. Иордания

29. Иран

30. Тунис (также приостановил авиасообщение с Австралией и ЮАР)

31. Израиль (также приостановил авиасообщение с Данией и ЮАР)

32. Турция (также приостановила авиасообщение с Нидерландами)

33. Саудовская Аравия (закрыла сухопутные, воздушные и морские границы)

34. Оман (закрыл воздушные, морские и сухопутные границы)

35. Португалия (разрешила въезд только своим гражданам)

36. Испания (разрешила въезд только своим гражданам)

37. Панама (также приостановила въезд из ЮАР)

38. Доминиканская Республика

39. Ямайка

40. Гватемала (также приостановила въезд из ЮАР)

41. Парагвай

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