Страны Персидского залива созывают экстренную встречу в Эр-Рияде

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/Страны Персидского залива созывают в воскресенье вечером экстренную встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы предоставить Катару "последний шанс" нормализовать отношения с другими государствами региона, сообщила саудовская газета "Аль-Хайят".

Как ожидается, на этой встрече страны-участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и султанат Оман, обсудят возможность продления председательства Кувейта в Совете еще на год вместо его перехода к Катару.

Как отметил в телефонном интервью газете "Аль-Хайят" высокопоставленный источник в ССАГПЗ, "Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн считают, что созыв встречи в верхах в Дохе не имеет значения до окончательного урегулирования их разногласий с Катаром".

"Эти страны хотят продлить на год председательство Кувейта в Совете и отложить саммит в Дохе до тех пор, пока не станет ясно, насколько Доха собирается выполнять предыдущие соглашения", — уточнил источник.

На прошлой неделе эмир Кувейта Сабах Ахмед ас-Сабах совершил турне по четырем странам региона в попытках примирить их в преддверии саммита в Дохе. Однако его посреднические усилия не принесли результата, и в понедельник главы МИД стран-участников ССАГПЗ так и не собрались на подготовительную встречу к саммиту, который должен пройти в Дохе 9 декабря. Также была отложена встреча консультативного управления высшего совета ССАГПЗ.

Однако, выступая во вторник перед открытием новой сессии Консультативного совета, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил лидеров стран Персидского залива принять участие в саммите в Дохе 9 декабря, отметив, что Катар продолжает вести к нему подготовку. Он подчеркнул, что подготовительные встречи к саммиту были отложены, а не отменены.

Отношения между претендующим на лидерство в Персидском заливе Катаром и тремя другими странами региона серьезно осложнились в марте этого года после того, как они обвинили Доху в несоблюдении подписанного в Эр-Рияде в ноябре 2013 года соглашения о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Поводом для такого обвинения стало получение информации о том, что Катар оказывал помощь оппозиционным группировкам в Бахрейне, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране для свержения правящей королевской семьи Аль Халифа, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Кроме того монархии Персидского залива критикуют Катар за его поддержку "сторон, враждебных участникам Совета", в частности, организации "Братья-мусульмане". В знак протеста против политики Катара Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ в марте отозвали своих послов из Дохи.