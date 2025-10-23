Страны ОИС осудили израильские законы об установлении контроля над Западным берегом

Государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили законопроекты Израиля об установлении полного юридического контроля над Западным берегом реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия, Иордания, Индонезия, Пакистан, Турция, Джибути, Оман, Гамбия, Палестина, Катар, Кувейт, Ливия, Малайзия, Египет, Нигерия - Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества - осудили одобрение Кнессетом Израиля законопроектов об установлении "суверенитета" над Западным берегом (реки Иордан - ред.) и незаконным заселением. Это признано нарушением международного права и резолюций ООН", - говорится в сообщении.

Страны приветствовали заключение Международного суда от 22 октября 2025 года, подтвердившее обязанность Израиля обеспечить населению этих территорий, включая Газу, доступ к жизненно необходимым ресурсам, запрет на массовые депортации и право палестинского народа на самоопределение.

Ранее израильский парламент (Кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о распространении израильского законодательства на Западный берег реки Иордан.