Страны ОИС осудили израильские законы об установлении контроля над Западным берегом
- 23 октября, 2025
- 22:00
Государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили законопроекты Израиля об установлении полного юридического контроля над Западным берегом реки Иордан.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Саудовской Аравии.
"Саудовская Аравия, Иордания, Индонезия, Пакистан, Турция, Джибути, Оман, Гамбия, Палестина, Катар, Кувейт, Ливия, Малайзия, Египет, Нигерия - Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества - осудили одобрение Кнессетом Израиля законопроектов об установлении "суверенитета" над Западным берегом (реки Иордан - ред.) и незаконным заселением. Это признано нарушением международного права и резолюций ООН", - говорится в сообщении.
Страны приветствовали заключение Международного суда от 22 октября 2025 года, подтвердившее обязанность Израиля обеспечить населению этих территорий, включая Газу, доступ к жизненно необходимым ресурсам, запрет на массовые депортации и право палестинского народа на самоопределение.
Ранее израильский парламент (Кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о распространении израильского законодательства на Западный берег реки Иордан.