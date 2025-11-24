Страны ОДКБ на саммите в Бишкеке утвердят нового генсека
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 14:33
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на предстоящем саммите 27 ноября в Бишкеке утвердит кандидатуру нового генсека организации (на 2026-2028гг).
Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на информацию ОДКБ, на повестке встречи - вопросы региональной безопасности и сотрудничества, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией.
Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства РФ в ОДКБ в 2026 году.
Отметим, что нынешний генсек организации Имангали Тасмагамбетов занимает данную должность с 2023 года.
Последние новости
14:59
Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
14:52
NETTY2025 определяет номинантов, начато голосованиеИКТ
14:52
Грузия избрана председателем ПА ОЧЭСВ регионе
14:50
Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и ЕреваномВ регионе
14:46
Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и УкраинойДругие страны
14:44
Фото
Переселившимся в село Мамедбейли 30 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:34
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 гаПроисшествия
14:33
Фото
В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и ТурциейВнешняя политика
14:33