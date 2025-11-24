Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Страны ОДКБ на саммите в Бишкеке утвердят нового генсека

    • 24 ноября, 2025
    • 14:33
    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на предстоящем саммите 27 ноября в Бишкеке утвердит кандидатуру нового генсека организации (на 2026-2028гг).

    Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на информацию ОДКБ, на повестке встречи - вопросы региональной безопасности и сотрудничества, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией.

    Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства РФ в ОДКБ в 2026 году.

    Отметим, что нынешний генсек организации Имангали Тасмагамбетов занимает данную должность с 2023 года.

