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    ​Страны ОБСЕ подписали декларацию с призывом к перемирию на Украине

    Действующий председатель ОБСЕ, приветствовал декларацию, подписанную представителями 57 стран

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Страны — участницы ОБСЕ в ходе специального заседания Постоянного совета организации подписали совместную декларацию, в которой призывают к немедленному прекращению огня на Украине и полной имплементации минских договоренностей.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

    Также отмечается, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич приветствовал декларацию, подписанную представителями 57 стран.

    "Я призываю все стороны сразу перейти к деэскалации и реализации полного прекращения огня", — сказал Дачич, призвав использовать помощь ОБСЕ для урегулирования конфликта.

    Несколько дней назад на юго-востоке Украины возобновились активные боевые действия.

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